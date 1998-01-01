Видео: «Аллигаторы» сопроводили состав с сирийской трофейной техникой в Крыму

Ударные вертолеты нового поколения Ка-52 «Аллигатор» соединения армейской авиации Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, выполнили учебно-тренировочную задачу по сопровождению железнодорожного состава, сообщает Минобороны РФ.

Эшелон с передвижной выставкой военных трофеев из Сирии проследовал по маршруту Керчь — Севастополь в рамках военно-патриотической акции «Сирийский перелом», приуроченной к 74 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На перронах железнодорожных станций воинские части проводят выставки современного вооружения и военной техники. Соответствующую праздничную атмосферу поддерживают музыканты военных оркестров, военные повара угощают солдатской кашей и горячим чаем из полевых кухонь.

Ранее Пятый канал сообщал, что тысячи человек пришли на военную выставку «Сирийский перелом» в Краснодаре.