Видео: Число жертв страшного торнадо в США выросло до 14 человек

, 6:24 Эфирная новость 94

Разрушительный смерч пронесся по американскому округу Ли.

Фото, видео: twitter @scottfillmer, Пятый канал

Тема:
Торнадо в США 3

По меньшей мере 14 человек погибли в результате разрушительного торнадо в американском штате Алабама.

Среди жертв стихии — восьмилетний ребенок. Смерч прошел по округу Ли и оставил после себя поваленные леса, разрушил сотни жилых домов, автозаправки и промышленные объекты. Ущерб от стихии еще предстоит подсчитать.

Десять тысяч человек остаются без электричества. Ранее синоптики предупреждали о возможности возникновения торнадо, однако далеко не все жители успели вовремя укрыться в убежищах.

Ранее Пятый канал рассказывал, как мощный торнадо сняли на видео с близкого расстояния.

Тема:
Торнадо в США 3
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Как в фильме ужасов: Разрушительный торнадо пронесся по штату Алабама

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