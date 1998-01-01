Видео: Число жертв страшного торнадо в США выросло до 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в результате разрушительного торнадо в американском штате Алабама.

Среди жертв стихии — восьмилетний ребенок. Смерч прошел по округу Ли и оставил после себя поваленные леса, разрушил сотни жилых домов, автозаправки и промышленные объекты. Ущерб от стихии еще предстоит подсчитать.

Десять тысяч человек остаются без электричества. Ранее синоптики предупреждали о возможности возникновения торнадо, однако далеко не все жители успели вовремя укрыться в убежищах.

Ранее Пятый канал рассказывал, как мощный торнадо сняли на видео с близкого расстояния.