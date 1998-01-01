Коалиция США применила боеприпасы с белым фосфором при ударе по Сирии

Западная коалиция во главе с США применила в Сирии боеприпасы с белым фосфором, использование которого запрещено. В ночь на понедельник, 4 марта, самолеты нанесли удары по деревне Эль-Багуз в провинции Дайр-эз-Заур.

Как сообщается, есть погибшие и раненые среди мирного населения. Точное число пока не известно.

Вашингтон применение белого фосфора отрицает. Однако Министерство иностранных дел Сирии не раз обращалось по этому поводу к Совету Безопасности ООН. Пентагон же уверял, что все боеприпасы соответствуют международным нормам, при этом, какие именно применяются в Сирии, коалиция не раскрывает.

Ранее Пятый канал сообщал, что саперам из Армении предстоит разминировать сотни гектаров земли, чтобы на сирийских полях вновь можно было заниматься сельским хозяйством.