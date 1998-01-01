Гоша Куценко поделился своим рецептом блинов

В первый день масленицы Гоша Куценко поделился с поклонниками своим рецептом блинов. Подробную инструкцию актер вместе с поздравлениями опубликовал на своей странице в Instagram. Преимущество рецепта от Куценко в том, что тесто для блинов готовится без дрожжей. Секрет же заключается в предварительном нагревании молока.

instagram @ goshakutsenko

Правда, самого процесса приготовления шеф-повар Куценко так и не продемонстрировал. Однако и без того буквально за пару часов его рецепт успели оценить почти две с половиной тысячи пользователей. Поклонники были впечатлены многогранностью таланта любимого актера.

— Да он еще и готовит! Вы посмотрите на него, а!

— Да тебе в пору кулинарную программу вести!

— Гоша, ты красавец! Не каждый мужчина сможет испечь блинчики!

— Мужчина! Приходите ко мне на кухню, — пишут комментаторы.

Ранее Пятый канал рассказывал, с чем, по данным ВЦИОМ, чаще всего едят блины россияне.