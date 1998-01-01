Посол Яковенко: Затягивание дела Скрипалей наносит удар британскому авторитету

В годовщину отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что затягивание с расследованием этого дела наносит удар по авторитету Лондона.

Яковенко напомнил, что за все это время британские газеты выпустили сотни разных вариантов произошедшего, причем со ссылками на официальные источники — спецслужбы, Скотленд-Ярд, МИД страны.

— И мы после каждой публикации направляли соответствующий запрос с тем, чтобы они подтвердили или опровергли эту информацию, — рассказал он.

Однако, по словам главы российской дипмиссии, ни разу этого сделано не было, с той формулировкой, что подобные публикации «являются частью публичной дискуссии» в стране.

— Мы не теряем надежду. Будем оказывать политическое давление. Затягивание больше года и дальше наносит удар британскому авторитету, они нарушают международное право. И для большинства стран — а я общаюсь со многими послами — им не ясно, почему британская сторона все покрыла покровом неизвестности. И не отвечают на запросы российской стороны, — отметил он.

Яковенко также с сожалением констатировал, что на сегодняшний день в Великобритании налицо — «падение политической культуры, журналистики, когда переходят на личности, но самое главное — распространяют ложь».

Накануне британский таблоид The Mail on Sunday опубликовал статью, в которой утверждал, что Яковенко сотрудничал с советскими спецслужбами в 1980-е годы. Более того, журналисты издания позволили себе написать, что за «комичным образом господина Яковенко скрывается хитрый оперативник».

Как сообщал Пятый канал, российская дипмиссия в Лондоне направила главному редактору этого издания письмо, в котором указало, что ожидает официальных извинений за клевету в адрес посла.