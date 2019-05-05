Загоревшемуся SuperJet-100 не было и двух лет

Самолет Сухой SuperJet 100-95 с бортовым номером RA 89098, совершивший жесткую посадку с горящим двигателем в аэропорту Шереметьево, носил имя башкирского писателя и поэта Мустая Карима. Он был построен в 2017 году и эксплуатировался в составе авиапарка компании «Аэрофлот» с сентября того же года, налетав с тех пор чуть более трех тысяч часов.

В воскресенье, 5 мая, самолет вылетел из Москвы в Мурманск, но из-за возникшего на борту пожара вынужден был повернуть назад и совершить экстренную посадку. Причинами ЧП, по предварительным данным, называют удар молнии или неисправность в электропроводке.

Крупнейшая авиакатастрофа с самолетом Sukhoi SuperJet 100 произошла 9 мая 2012 года в Индонезии. Лайнер разбился во время демонстрационного полета, врезавшись в гору Салак на высоте около полутора километров. Погибли все находившиеся на борту 45 человек, среди них восемь россиян, один француз, один американец, остальные — граждане Индонезии. Причиной катастрофы спустя полгода назвали трагическое стечение обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры горящего SuperJet в московском Шереметьево.