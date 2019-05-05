Глава Росавиации прибыл на место ЧП с Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево»

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Руководитель Росавиации Александр Нерадько прибыл на место авиакатастрофы, которая произошла 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево». По предварительной информации, в результате аварийной посадки самолета Superjet-100, летевшего из Москвы в Мурманск, погибли 13 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает ТАСС.

Также есть информация о том, что после ЧП в столичном аэропорту был сформирован оперативный штаб. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. «Аэрофлот» создал специальную комиссию по расследованию причин ЧП.

На место катастрофы также прибыл глава российского МЧС Евгений Зиничев.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото последствий пожара на рейсе Москва-Мурманск.