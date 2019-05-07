Коммунальные катаклизмы: На Ямале жители передвигаются по дорогам на лодках

, 10:29 Видео 59

В Новом Уренгое в связи с потеплением продолжается таяние снега, в результате которого дворы и дороги буквально утопают в воде.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, ВКонтакте @regik89

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В одном из крупнейших городов Ямала Новом Уренгое жители буквально утопают в воде. Дороги и дворы превратились в большие озера, передвигаться по которым остается возможным только на лодках. А причина таких аномалий — плохая работа коммунальных служб. По словам горожан, в зимний период работники мало вывозили снег, и, когда он начал таять, Новый Уренгой буквально затопило.

Впрочем, местные жители не отчаиваются. Коммунальные катаклизмы породили новый вид детских развлечений. Так, на просторах интернета появилось видео, на котором ребята спускают в в воду надувную лодку и начинают плыть прямо по проезжей части. Правда далеко двинуться от берега им все-таки не удалось. Возможно, уровень воды был недостаточно высоким.

Шокирующие кадры были сняты во дворе микрорайона Мирный, однако, по словам комментаторов, аналогичная ситуация наблюдается и в других частях города. Жители надеются, что глава города примет соответствующие меры, чтобы ликвидировать "потоп". К тому же, еще в начале апреля губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дал поручение муниципальным главам тщательнее следить за состоянием дорог и тротуаров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве затопило Лефортовский тоннель. Сильный поток воды хлынул по улице Золоторожский вал.

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