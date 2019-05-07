ВЦИОМ сообщил, сколько россиян примут участие в торжествах по случаю Дня Победы

Почти половина россиян (48%) собирается участвовать в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, передает RT.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 20% респондентов заявили, что планируют лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, 19% собираются смотреть праздничный салют на улице, 20% — будут смотреть телевизор, 17% — проведут время на природе или прогулке.

Военный парад 9 мая 36% считают памятью о подвиге советского народа, 30% — знаком благодарности предкам, 17% — демонстрацией военной мощи и воспитанием патриотизма у молодежи.

Акция «Бессмертный полк» вызывает гордость за страну и предков у 42% респондентов. Для 21% это память об отцах и дедах, для 11% — боль и грусть, для 10% — радость и счастье.

В опросе ВЦМОМ приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о генеральных репетициях Парада Победы в Москве.