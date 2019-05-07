Минтруд представил график праздников на 2020 год

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Ведомство предложило свой вариант распределения выходных дней в следующем году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило предложение по распределению праздничных выходных дней в 2020 году, пишет Утро.ру.

В опубликованном проекте постановления правительства РФ предлагается перенести выходные дни 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, на 4 и 5 (понедельник и вторник) мая соответственно. В Минтруде пояснили, что такой маневр позволит распланировать рабочее время работодателям, а россиянам полноценно отдохнуть не только зимой, но и в мае.

С учетом предложения Минтруда праздничные выходные дни в 2020 году пройдут по следующему графику:

  • с 1 по 8 января;
  • с 22 по 24 февраля;
  • с 7 по 9 марта;
  • с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
  • с 12 по 14 июня;
  • 4 ноября.

Обсуждение предложенного проекта продлится до 21 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эффективности восьмичасового рабочего дня в России.

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