Минтруд представил график праздников на 2020 год

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило предложение по распределению праздничных выходных дней в 2020 году, пишет Утро.ру.
В опубликованном проекте постановления правительства РФ предлагается перенести выходные дни 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, на 4 и 5 (понедельник и вторник) мая соответственно. В Минтруде пояснили, что такой маневр позволит распланировать рабочее время работодателям, а россиянам полноценно отдохнуть не только зимой, но и в мае.
С учетом предложения Минтруда праздничные выходные дни в 2020 году пройдут по следующему графику:
- с 1 по 8 января;
- с 22 по 24 февраля;
- с 7 по 9 марта;
- с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;
- с 12 по 14 июня;
- 4 ноября.
Обсуждение предложенного проекта продлится до 21 мая.
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