Минтруд представил график праздников на 2020 год

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило предложение по распределению праздничных выходных дней в 2020 году, пишет Утро.ру.

В опубликованном проекте постановления правительства РФ предлагается перенести выходные дни 4 и 5 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, на 4 и 5 (понедельник и вторник) мая соответственно. В Минтруде пояснили, что такой маневр позволит распланировать рабочее время работодателям, а россиянам полноценно отдохнуть не только зимой, но и в мае.

С учетом предложения Минтруда праздничные выходные дни в 2020 году пройдут по следующему графику:

с 1 по 8 января;

с 22 по 24 февраля;

с 7 по 9 марта;

с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая;

с 12 по 14 июня;

4 ноября.

Обсуждение предложенного проекта продлится до 21 мая.

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