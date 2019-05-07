«Проходит ворота ВПП»: запись переговоров служб «Шереметьево» при крушении SSJ-100

В распоряжении 5-tv.ru оказалась расшифровка фоновой записи служб столичного аэропорта «Шереметьево» во время аварийной посадки Superjet 100, выполнявшего рейс Москва — Мурманск, в воскресенье, 5 мая. Полную версию вы можете прочитать на сайте РЕН ТВ.

Данная запись производится для того, чтобы проанализировать происходящие события в случае нештатной ситуации.

«Полминуты… Направление 12,5. На курсе. Заходит на 11. Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил».

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«Все, давайте ему посадку. Направо, чтобы он уходил, у него стоянка там».

«После посадки спросите у него на аварийной частоте, готов ли он рулить самостоятельно».

«Вот аварийный садится, проходит ворота ВПП, вот на пробеге, уточни у него, сможет ли он рулить самостоятельно»

«Смотри! Ой, ***! Оп…»

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после попадания молнии в самолет командир воздушного судна Денис Евдокимов правильно оценил уровень повреждений Superjet 100 и не назвал их критическими. Лайнер при сопровождении диспетчерской службы аэропорта «Шереметьево» постепенно заходил на посадку.

<p>В эксклюзивном интервью 5-tv.ru отец Дениса Евдокимова, тоже опытный пилот, сообщил, что у его сына огромный опыт налета на различных самолетах - Ил-76, Boeing. </p>

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru отец Дениса Евдокимова, тоже опытный пилот, сообщил, что у его сына огромный опыт налета на различных самолетах - Ил-76, Boeing, и он умеет летать в условиях отключившейся электроники.