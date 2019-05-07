Генерал-майор авиации Александр Евдокимов в беседе с 5-tv.ru рассказал, как чувствует себя его сын — Денис Евдокимов, командир сгоревшего в «Шереметьево» Superjet 100. По его словам, сейчас Денис находится в НИИ Склифосовского и восстанавливается после случившегося. Он до последнего находился в полыхающем самолете и отравился продуктами горения.

Кроме того, Александр Евдокимов, у которого за плечами 40 лет опыта полетов, поделился с 5-tv.ru своими мыслями насчет причин трагедии. Во-первых, отключилась бортовая электроника и рули неадекватно воспринимали команды пилота. Во-вторых, на полосе был так называемый «сдвиг ветра», что осложнило и без того непростую обстановку.

Относительно претензий к действиям экипажа Александр Евдокимов пояснил: обвинения в том, что пилоты разучились летать и действуют только по компьютерам — несправедливы. Денис Евдокимов отлетал на самолетах ИЛ-76, а также на разных моделях Boeing несколько лет и умеет ориентироваться «не по компьютерам».

Позже Денис перешел на Superjet, который в критический момент отказал.

«Ни один летчик-испытатель не садился (на Superjet 100 — прим. ред.) с таким весом, полной заправкой и полной загрузкой», — рассказывает отец Дениса.

Отдельно Александр Евдокимов уточнил, что самолетам необходимы аналоговые системы, которые бы выручали при отключении электроники. Также отец командира воздушного судна подтвердил — Денис дал команду второму пилоту, чтобы тот покинул корабль по тросу. Этот момент был заметен на видео с места трагедии в «Шереметьево».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК назвал приоритетные версии крушения SSJ-100.