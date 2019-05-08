Видео: Мощная песчаная буря обрушилась на юго-восток Австралии

Мощная песчаная буря обрушилась на юго-восток Австралии. Шторм пронесся по штату Виктория, полностью накрыв город Милдьюра. В считанные минуты улицы погрузились во тьму. Всем, кто в этот момент был на улице, пришлось срочно искать убежище. Скорость ветра достигала 90 километров в час. Стихия бушевала около 20 минут. Обошлось без пострадавших. По словам местных жителей, это был самый сильный песчаный шторм за последние 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что гигантский торнадо очевидцы сняли на видео в Румынии.