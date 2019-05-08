Видео: Мощная песчаная буря обрушилась на юго-восток Австралии

, 7:36 Эфирная новость 84

Шторм бушевал в штате Виктория, там вихревой поток с песком обрушился на жилые дома, видимость резко ухудшилась.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

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Погода 3753

Мощная песчаная буря обрушилась на юго-восток Австралии. Шторм пронесся по штату Виктория, полностью накрыв город Милдьюра. В считанные минуты улицы погрузились во тьму. Всем, кто в этот момент был на улице, пришлось срочно искать убежище. Скорость ветра достигала 90 километров в час. Стихия бушевала около 20 минут. Обошлось без пострадавших. По словам местных жителей, это был самый сильный песчаный шторм за последние 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что гигантский торнадо очевидцы сняли на видео в Румынии.

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