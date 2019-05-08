Священник отец Павел в годы ВОВ примкнул к партизанам и спас множество жизней

Город воинской славы — Курск в эти дни вспоминает своих фронтовых героев. И один из них — Павел Говоров. Местный священник в годы войны примкнул к партизанам.

Во время немецкой оккупации помогал вывезти из осадного города раненых летчиков. За этот подвиг отца Павла наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной». Следы священнослужителя после войны затерялись.

Но нам удалось разыскать внука героя, с которым встретился Максим Облендер.

Ранее 5-tv.ru публиковал истории корреспондентов МИЦ «Известия», в которых они рассказывали о жизни и героических поступках своих членов семьи в период Великой Отечественной войны. В частности, историю старшего сержанта Андрея Фадеева.