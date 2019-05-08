В честь 9 мая Одноклассники запустят онлайн-акцию «Бессмертный полк»

9 мая на просторах ОК будет запущена онлайн-версия акции «Бессмертный полк» и появится тематическая лента новостей. В нее попадут опубликованные пользователями поздравления, истории ветеранов и другой контент, посвященный Дню победы. В частности, можно будет опубликовать архивные фотографии своих родных и близких с хэштегом #БессмертныйПолк2019, приняв, таким образом, участие в онлайн-версии одноименного мероприятия. Помимо этого, в режиме ожидания во время голосовых и видеозвонках пользователи услышат знаменитую песню «День победы».

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Дополнительные возможности предлагает мобильное приложение для онлайн-трансляций OK Live. В честь праздника пользователи смогут спеть «Катюшу», примерив на себя тематическую виртуальную маску. Парад Победы и салют по традиции будут транслироваться из 14 городов России, включая Владивосток, Москву, Самару, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Калининград.

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Пользователи соцсети охотно откликаются на возможности, предоставляемые соцсетью к 9 мая. В два предыдущих года в Одноклассники было загружено порядка миллиона фотографий ветеранов с их военными историями, а трансляции праздничных мероприятий в OK Live набрали миллионы просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о генеральных репетициях Парада Победы в Москве и Санкт-Петербурге.