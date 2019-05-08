В честь 9 мая Одноклассники запустят онлайн-акцию «Бессмертный полк»

, 12:00 61

Популярная российская соцсеть традиционно предлагает своим пользователям множество возможностей поздравить с великим праздником своих родных и близких.

Фото: OK

9 мая на просторах ОК будет запущена онлайн-версия акции «Бессмертный полк» и появится тематическая лента новостей. В нее попадут опубликованные пользователями поздравления, истории ветеранов и другой контент, посвященный Дню победы. В частности, можно будет опубликовать архивные фотографии своих родных и близких с хэштегом #БессмертныйПолк2019, приняв, таким образом, участие в онлайн-версии одноименного мероприятия. Помимо этого, в режиме ожидания во время голосовых и видеозвонках пользователи услышат знаменитую песню «День победы».

OK

Дополнительные возможности предлагает мобильное приложение для онлайн-трансляций OK Live. В честь праздника пользователи смогут спеть «Катюшу», примерив на себя тематическую виртуальную маску. Парад Победы и салют по традиции будут транслироваться из 14 городов России, включая Владивосток, Москву, Самару, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Калининград.

OK

Пользователи соцсети охотно откликаются на возможности, предоставляемые соцсетью к 9 мая. В два предыдущих года в Одноклассники было загружено порядка миллиона фотографий ветеранов с их военными историями, а трансляции праздничных мероприятий в OK Live набрали миллионы просмотров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о генеральных репетициях Парада Победы в Москве и Санкт-Петербурге.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:17
В результате наезда на группу малышей в Японии погибли двое
13:07
«Хочу видеть его в команде» — тренер «Зенита» о судьбе Кокорина
12:58
Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок
12:50
Макс Барских попал в страшную аварию на дороге в США — фото
12:46
О гибели группы при сходе лавины на Алтае рассказали выжившие девушки
12:33
Не стало автора песни «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова
12:23
Фотопрогноз: На кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл?
12:14
В центре Москвы найдено тело полицейского
12:07
Прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм»
12:00
В честь 9 мая Одноклассники запустят онлайн-акцию «Бессмертный полк»
11:53
Андрею Мерзликину грозит срок за незаконное пересечение молдавской границы
11:41
Иран отказался от части обязательств по ядерной сделке
11:35
Акция «Бессмертный полк» проходит в Сирии
11:25
Музыканты из ВКонтакте станут участниками крупнейших европейских фестивалей
11:20
«Я себя резала»: Гузеева впала в глубокую депрессию после смерти матери
11:09
Российских учителей научат правилам поведения в соцсетях
10:57
На юге Сицилии продают дома за один евро
10:50
Видео: В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
10:45
Агрессивный маркетинг: в Петербурге промоутеры чая с кулаками отвоевывают территорию
10:18
США направляют госпитальное судно в Венесуэлу

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

27 работ Пятого канала вышли в финал ежегодного конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд». Пятый канал стал финалистом в рекордном количестве номинаций.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сериалы Пятого канала получили награды фестиваля Detective FEST

Сериал Пятого канала «Стражи Отчизны» признан победителем в жанровой номинации — телевизионные сериалы детективной и правоохранительной тематики.

5-tv.ru

Реклама