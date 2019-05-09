Владимир Путин поздравил жителей Крыма и Севастополя с годовщиной освобождения

Владимир Путин поздравил жителей Крыма и Севастополя с юбилеем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщил сайт Кремля 9 мая 2019 года. Президент подчеркнул, что Севастополь всегда играл особую роль в истории нашей страны, а также отметил героизм солдат и офицеров Красной Армии, освобождавших полуостров от нацистской оккупации.

«Надежный форпост России на Черном море, он (Севастополь — Прим. ред.) стойко отражал натиск врага, вписал яркие, незабываемые страницы в ратную летопись Отечества… Важно, что вы искренне гордитесь героическим прошлым родного края» , — обратился Путин к участникам торжеств, посвященным 75-й годовщине освобождения Севастополя.

Штурм Севастополя, занятого немцами начался утром 9 мая 1944 года. Уже к вечеру город был полностью очищен от врага частями 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. Остатки немецких частей отступили к Камышовой и Казачьей бухтам и на мыс Херсонес, откуда были сброшены в море 12 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму прошла патриотическая акция «Зажги свечу памяти».