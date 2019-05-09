Газ в лицо, плевки и драки: Как националисты в Незалежной мешают Дню Победы

74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне проходит в Незалежной предсказуемо не спокойно. Отдать дань памяти освободителям Украины от фашизма мешают именно приспешники того зла, которое победили их деды.

Во многих украинских городах и селах сегодня люди идут возложить цветы к монументам в честь павших в войне, организовывают свои «Бессмертные полки», но повсюду их поджидают радикально настроенные молодые люди.

Вопиющий случай произошел в Харькове, где почтить память павших пришли сотни горожан во главе с мэром Геннадием Кернесом. Здесь их «встретили» порядка 20 молодчиков, которые, «в противовес» фотографиям фронтовиков, держали портреты участников Украинской повстанческой армии*. Возмущенные люди начали прогонять националистов, завязались словесные перепалки, толчея, плевки в сторону друг друга.

Также в Харькове во время возложения цветов от Союза ветеранов Службы безопасности Украины радикалы попытались напасть на участников процессии, но полиция их оттеснила.

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Тем не менее, организатору «Бессмертного полка» Юрию Деркачу прямо в лицо националисты прыснули из газового балончика.

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В одном из сел Днепропетровской области неизвестные серьезно повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны, отколов верхние части обелисков.

В городе Днепр в участников «Бессмертного полка» бросили банки с красной краской.

Соцсети

Житель Львова бросил яйца на гранитный орден Отечественной войны.

А в Одессе под звуки священной песни «День Победы» полиция задержала молодого человека из-за георгиевской ленточки. «Доблестные» украинские правоохранители заявили, что составят на него административный протокол.

Всего к середине дня украинская полиция составила 13 протоколов за георгиевские ленточки. Также были задержаны несколько пожилых женщин за ношение фронтовых пилоток.

Впрочем, когда 9 мая Владимир Зеленский — избранный президент страны, большая часть которой была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, фотографируется с участником УПА*, удивляться такому «Дню Победы по-украински», к горькому сожалению, не приходится.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Киеве задержали организатора аналога «Бессмертного полка».

* — запрещена в РФ.