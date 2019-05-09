Прямая трансляция праздничных салютов в Москве и Петербурге в честь 74-летия Победы в ВОВ

Трансляция завершена

Праздничные салюты в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне гремят в эти минуты в Москве и Санкт-Петербурге.

Жители Москвы и гости столицы любуются в четверг, 9 мая, световым представлением в вечернем небе. Для этого в разных районах города было организовано более 30 площадок, но самой вместительной стала Поклонная гора. Всего в Москве на протяжении десяти минут прозвучит десять тысяч залпов.

Не менее красочное шоу наблюдают и в городе на Неве. Орудия для запуска фейерверков традиционно установлены возле стен Петропавловской крепости. В течение десяти минут будет сделано 30 залпов. Размер куполов фейерверков превышает 300 метров в диаметре.

Сегодня, 9 мая, праздничные салюты организованы во всех городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию акции «Бессмертный полк» в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму.