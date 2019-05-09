Страшное видео: Селевой поток унес машины и скот в Дагестане

Пять легковых машин и восемь мотороллеров унес селевой поток, обрушившийся вечером 9 мая после сильных ливней на дагестанское село Нижнее Инхо в Гумбетовском районе. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но грязевые потоки смыли скот. Страшное видео, на котором по улице с огромной скоростью проносятся автомобиль и обломки какой-то домашней утвари, местные жители публикуют в соцсетях.

Как сообщила администрация района, от сильных дождей, града и селевых потоков пострадали и другие населенные пункты. Для оценки причиненного хозяйствам ущерба и ликвидации последствий стихии создана специальная рабочая группа.

«У нас село садоводов. Основная статья доходов инховцев — это абрикосы. В моем саду зеленые плоды и листья из-за града выпали с фруктовых деревьев. В дома стекается вода, оттого что водостоки закупорены градом. В моем саду высота осадков составляет 40 см. Также сель унесла более десяти голов крупного рогатого скота. Это было время возвращения стада с пастбища в село» , — рассказал глава сельского поселения «Нижнее Инхо» Магомед Ибрагимов.

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