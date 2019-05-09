Страшное видео: Селевой поток унес машины и скот в Дагестане

Пять легковых машин и восемь мотороллеров унес селевой поток, обрушившийся вечером 9 мая после сильных ливней на дагестанское село Нижнее Инхо в Гумбетовском районе. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но грязевые потоки смыли скот. Страшное видео, на котором по улице с огромной скоростью проносятся автомобиль и обломки какой-то домашней утвари, местные жители публикуют в соцсетях.
Как сообщила администрация района, от сильных дождей, града и селевых потоков пострадали и другие населенные пункты. Для оценки причиненного хозяйствам ущерба и ликвидации последствий стихии создана специальная рабочая группа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об одном из микрорайонов Махачкалы, который стоит затопленным практически круглый год.