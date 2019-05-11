Мать Собчак выступила в поддержку Виторгана после критики Дня Победы

Члена Совета Федерации Людмила Нарусова поддержала актера Максима Виторгана, который раскритиковал празднование Дня Победы в России.

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На своей странице в Instagram бывший муж Ксении Собчак написал, что хочет видеть «День тишины» вместо «детского утренника с плясками и танчиками».

«День Победы надо, несомненно, надо отмечать возложением венков, памятью», — цитирует Нарусову «Национальная служба новостей», — приводит слова сенатора «Национальная служба новостей».

Она высказалась против милитаристской окраски праздника, при этом поддержала шествие «Бессмертного полка».

Ранее 5-tv.ru писал, как Лев Лещенко прокомментировал слова Максима Виторгана о Дне Победы.