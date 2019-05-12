«Гол в свои ворота» — в сети потешаются над попытками Терезы Мэй сыграть в футбол

, 13:22 Видео 70

Пользователей Twitter развеселило видео, на котором британский премьер пинает мяч.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @theresa_may

Тема:
Лига Чемпионов 88 Лига Европы 31

Британцы иронично отреагировали на потуги премьер-министра Терезы Мэй сыграть в футбол на волне успеха английских клубов в Европе.

Глава правительства Соединенного королевства опубликовала на своей странице в Twitter видео, на котором пинает мяч, и напомнила об историческом успехе английского футбола.

Комментарии пользователей под публикацией пестрили колкими замечаниями:

«Столько голов в свои ворота — я бы задумался о смене вида спорта»;

«Как может британский премьер так часто оказываться в нелепых ситуациях»;

«Пожалуйста, премьер-министр. Прекратите»;

«Невероятно, но в футболе вы лучше, чем в кресле премьер-министра»;

«Почему бы не завершить эту прекрасную неделю вашей отставкой».

Источая искры: пассажирский самолет приземлился на нос без передних шасси

На минувшей неделе определились финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы. Впервые в истории за главные трофей европейского клубного футбола будут бороться исключительно британские команды — «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в ЛЧ, «Челси» с «Арсеналом» — в ЛЕ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сенсационном разгроме «Барселоны» в Ливерпуле.

Тема:
Лига Чемпионов 88
12 мая
Видео: Тереза Мэй вдохновилась успехами английских клубов и сыграла в футбол
9 мая
«Сенсация — 2!» Финал Лиги чемпионов разыграют клубы из Англии — видео
8 мая
Прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Аякс» — «Тоттенхэм»
8 мая
Месси, чао! «Ливерпуль» сенсационно разгромил «Барсу» и вышел в финал Лиги чемпионов
7 мая
Сможет ли «Ливерпуль» сотворить чудо и пройти «Барселону» в ½ Лиги чемпионов
2 мая
Лионель Месси и «Барселона» разгромили «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
1 мая
«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
18 апр
«Тоттенхэм» выстоял в Манчестере и вышел на «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов
17 апр
«Ливерпуль» обыграл «Порту» и вышел на «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов
17 апр
В Манчестере и Порту определяются участники полуфинала Лиги чемпионов

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:00
Перестрелка произошла в кафе в пригороде турецкого города Коньи
14:48
Культ личности: Дети журналиста Сергея Доренко рассказали о своем отце
14:25
Власти опровергли взрывы танкеров в ОАЭ
14:14
Фигуристка Медведева ответила на предложение канадца выйти замуж
14:00
Электричку эвакуировали из-за задымления в Рязанской области
13:46
США строят новый военный радар в Норвегии в 28 километрах от границы с Россией
13:34
«Тревел мечта»: Кристина Асмус примерила мусульманский наряд в мечети в Абу-Даби
13:22
«Гол в свои ворота» — в сети потешаются над попытками Терезы Мэй сыграть в футбол
13:01
Как прошла свадьба дочери Александра Серова — видео
12:42
Младенец сгорел в автомобиле на юге России — фото
12:39
«Это не наша вина»: Дочери Сергея Доренко об отмененном прощании с журналистом
12:31
Желаем вам реальной любви: Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе
12:24
Источая искры: пассажирский самолет приземлился на нос без передних шасси
12:18
Адвокат Кокорина рассказал, станет ли футболист отбывать срок в хозотряде СИЗО
12:09
В ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах — СМИ
11:53
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
11:46
Как изменились правила для получения детских пособий в России
11:38
Соратники Порошенко обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
11:29
Семьям погибших при взрыве газа в Ростовской области выплатят по миллиону рублей
11:19
Как черный цвет одежды влияет на здоровье человека — психологи

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама