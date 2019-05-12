Британцы иронично отреагировали на потуги премьер-министра Терезы Мэй сыграть в футбол на волне успеха английских клубов в Европе.

Глава правительства Соединенного королевства опубликовала на своей странице в Twitter видео, на котором пинает мяч, и напомнила об историческом успехе английского футбола.

Комментарии пользователей под публикацией пестрили колкими замечаниями:

«Столько голов в свои ворота — я бы задумался о смене вида спорта»;

«Как может британский премьер так часто оказываться в нелепых ситуациях»;

«Пожалуйста, премьер-министр. Прекратите»;

«Невероятно, но в футболе вы лучше, чем в кресле премьер-министра»;

«Почему бы не завершить эту прекрасную неделю вашей отставкой».

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На минувшей неделе определились финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы. Впервые в истории за главные трофей европейского клубного футбола будут бороться исключительно британские команды — «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в ЛЧ, «Челси» с «Арсеналом» — в ЛЕ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сенсационном разгроме «Барселоны» в Ливерпуле.