Раскол среди раскольников: Как проект Порошенко потерпел фиаско и что ждет Украину дальше

На помощь избранному президенту из-за рубежа уже примчался олигарх Коломойский. Главное достояние бывшего президента — собственная карманная церковь — сыпется на глазах. В рядах раскольников произошел раскол. Так что проект Порошенко оказался фикцией.

В Киеве в спешке внедряют циничный «языковой закон» и вводят новые санкции против России. А тем временем в стране уже фактически начался дефолт, который в больших кабинетах не замечают. Зато хорошо видят простые украинцы, когда ходят в магазины и платят за коммуналку. Что ждет этих людей и куда их заведут новые власти расскажет Елена Норкунайте.

Вертолетная площадка «Януковича», скорее всего, станет той самой «фишечкой». Украинские СМИ пишут, что Владимир Зеленский буквально пойдет в президенты. Якобы постоит немного, посмотрит вдаль и совершит неспешную прогулку по парку. От предвыборного штаба до Верховной Рады. По прямой — это 430 метров или пять минут пешком. Позора или славы? Сама церемония инаугурации начнется ровно в 10 утра.

«Будет много иностранных гостей, поэтому центр Киева будет перекрыт. Верховная Рада создала неудобства нам, мы сделаем тоже самое в Верховной Раде», — сказал Владимир Зеленский.

«Крайне сложно сейчас пытаться даже прогнозировать, что будет после 20 числа: каким будет Зеленский, какой будет Верховная Рада, как будут себя вести олигархи, такие как Коломойский, Пинчук, Фиртош и все остальные», — говорит Юрий Кот, лидер движения русских украинцев, руководитель департамента информации комитета «Спасения Украины».

Самолет Привата, кстати, уже появился на флайтрадаре. Сначала в Днепропетровске, потом в Киеве. Беня Коломойский действительно, как обещал, приехал к инаугурации. По крайней мере олигарх пойдет на президентский банкет. И будет жить на Украине — как минимум пять лет. Об этом он сообщил украинским журналистам в дорогом ресторане, куда отправился прямиком из Борисполя.

А с Зеленским когда у вас планируется встреча?

«Не знаю», — сказал Игорь Коломойский украинский бизнесмен.

Но вы планируете с ним встретиться?

«Я нет. Он же президент — он планирует», — парирует олигарх.

Народ ждет от команды Зеленского и зрелищ, и хлеба. С поправкой на национальную гордость — украинского сала. Самый большой шмат, по последним данным соцопросов, это снятие неприкосновенности с судей и депутатов. Почти 54%. (53,7). Еще два здоровых куска — прямые переговоры о прекращении огня на Донбассе (40,9) и возвращение военнопленных (38,4). Чуть тоньше, но такой же лакомый, почти для 38%(38,1) — роспуск старой и выбор новой Верховной Рады. Наконец, почти 34% (33,7) опрошенных хотят стабильности гривны и банковской системы.

Судя по этим цифрам, украинцы выбирают: и то, и другое, и лучше в чистом виде. То есть комплекс мер — без испытательных сроков или переходных периодов.

«Население Украины жалко, потому что тарифы на газ не снизятся, и вся эта веселуха с новыми выборами в парламент, где одних бандеровцев будут менять другими, будет проходить, как прежде, под минометно-артиллерийскую канонаду на Донбассе, где будут гибнуть ни в чем не повинные люди», — заявляет Николай Платошкин, политолог, историк.

При таком раскладе, украинцам, тем более, как до первой звезды, нет никакого дела до Томоса. Да что там, сам основатель святейшей церкви Украины занят решением собственных проблем с законом. Киевский суд открыл дело о запрете выезда Порошенко за рубеж. Например, в Бельгию, где Петр — не бывший президент, а настоящий друг Педро. К тому же, после замены главы Конституционного суда на Украине над Порошенко сгустились тучи.

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«Сами судьи выбрали себе главой человека, у которого был постоянный конфликт с Порошенко. Шаптала Наталья Константиновна, действительно очень серьезно пострадала именно от Порошенко и его команды», — разъясняет Юрий Кот лидер, лидер движения русских украинцев, руководитель департамента информации комитета «Спасения Украины».

Вот и пойми, по ком на самом деле звонят колокола ПЦУ.

«Церковь разделилась! И поэтому моя задача — как патриарха — сберечь киевский патриархат! Сберечь Украинскую церковь!», — говорит Михаил Денисенко (Филарет) бывший патриарх УПЦ КП.

По мнению экспертов, пожилой человек сделал много скандальных заявлений. Его жалобы на обман Епифания, на сговор Порошенко с Фанаром — это не что иное, как признание раскола в рядах самих раскольников.

«Многие участники того собора сейчас говорят, что их-то не ставили в известность. Если бы они знали о таких кулуарных договоренностях, они бы не пошли бы на этот собор, и он не состоялся бы. Он не был бы объединительным», — поясняет публицист, политолог, Дмитрий Скворцов.

За день до обличающего интервью Филарет устроил провокацию. Используя бланки упраздненного Киевского патриархата, пригласил архиереев для так называемой братской беседы. Почти никто не пришел, и Филарет выплеснул очередную порцию обиды на своей страничке в Фейсбуке. Это комментарии тех, кто осилил разгромный пост.

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«Извините, мы вас, конечно, уважаем, но не раскачивайте лодку! На соборе выбрали предстоятелем митрополита Епифания, между прочим, по-вашему же представлению! Вам 90 лет, имейте ум и не провоцируйте», — написал Евгений Хитрук.

«Вылитый Янукович, ей-богу, — „я живой, я легитимный!“. Мы думали, что вы — историческая личность, а вы — политикан и интриган», — заметила Елена Ильина.

«350 лет Украина теряла независимость. Кто виноват? Раньше думала, что Россия. А теперь вижу: амбиции, жадность, гордость, ненасытность, жажда власти», — озвучила свою позицию Иванна Тук.

Привычными стали и эти крики, и митинги у стен правительственных зданий. Железнодорожники дежурят у Кабмина…

— Дожили до такого состояния, что нам с апреля не выдают спецрукавицы обходчикам путей.

Львовские шахтеры который месяц бастуют — сидя под министерством энергетики.

«Во Львове и области было до 200 предприятий, там делали телевизоры, там делали продукцию ядерного цикла, а сейчас людям дают в зубы паспорта с безвизом и говорят, вот, езжайте, судки из-под больных вытаскивать или клубничку убирать, в лучшем случае», — делится Николай Платошкин, политолог, историк.

В самой Украине — лук бьет ценовые рекорды. Он уже дороже импортных фруктов, в среднем, по 100 рублей за кило. На политической кухне — правильный лук дороже денег. Чуть не плача, глава МИДа, заявил об уходе. Павел Климкин — в стиле Зеленского — записал видеообращение к украинцам.

Возможно, мистер Климкин хочет стать слугой народа? Кстати, братья Кличко готовят уже двойной удар в новой Раде, а музыкант Вакарчук подает заявку на свой «голос» в политике. Глава СНБО Александр Турчинов подал в отставку и якобы собрался на войну. Но — политологи уверены — его судьба уже решена.

«Я просто отсылаю вас к интервью Коломойского, он там назвал двух человек в нынешней власти — похвалил Авакова, сказал Аваков молодец и Турчинова — назвал государственником, который заботится о государстве Украина», — говорит Александр Семченко политолог

Последние законы за подписью Порошенко — об украинском языке и предстоящей инаугурации. Это совпадение, но в третий четверг мая — Владимир Зеленский не побрился, надел голубую сорочку и поздравил украинцев с днем вышиванки — по-русски. Через десять минут сисадмины одним кликом устранили нарушение, но скриншот, — как плохая примета, — остался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стала известна истинная причина возвращения Коломойского на Украину.