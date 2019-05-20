Проливные дожди вызвали наводнение на юго-востоке Бразилии. По данным местных властей, за 24 часа в городе Витория выпало 240 миллиметров осадков. Это вдвое больше обычной месячной нормы.

В результате разгула стихии оказались затопленными дороги, жилые дома и магазины. Власти региона приняли решение объявить чрезвычайное положение. От проливных дождей также пострадали Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и другие штаты.

Видео: регионы России изнывают от природных пожаров

Сообщается, что проливные дожди, спровоцировавшие наводнение, начались 17 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Воронежской области из-за непогоды затопило целый город.