Сильные проливные дожди затопили город Благовещенск в Амурской области. По словам синоптиков, побит рекорд 80-летней давности — за сутки в городе выпало больше 30 миллиметров осадков.

Дороги и перекрестки превратились в озера. Местные жители делятся в сети кадрами, как автобусы подплывают к остановкам, люди идут к ним по колено в воде. А на другой улице прохожие устроили целую выставку утерянных автомобильных номеров. Любители фотошопа рисуют на затопленных улицах подводные лодки.

А вот коммунальщикам сейчас не до смеха. Они срочно прочищают ливневки, чтобы вода ушла быстрее.

Природа не дает покоя на всех континентах. Так, жители Канады и США, а также часть Европы оказались во власти аномальной погоды. На страны обрушились торнадо, снегопады и наводнения.