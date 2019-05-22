Сильные проливные дожди затопили город Благовещенск в Амурской области

, 11:34 Эфирная новость 51

Жители города не унывают. Например, любители фотошопа на кадрах с затопленными улицами дорисовали подводные лодки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Погода 3772

Сильные проливные дожди затопили город Благовещенск в Амурской области. По словам синоптиков, побит рекорд 80-летней давности — за сутки в городе выпало больше 30 миллиметров осадков.

Дороги и перекрестки превратились в озера. Местные жители делятся в сети кадрами, как автобусы подплывают к остановкам, люди идут к ним по колено в воде. А на другой улице прохожие устроили целую выставку утерянных автомобильных номеров. Любители фотошопа рисуют на затопленных улицах подводные лодки.

А вот коммунальщикам сейчас не до смеха. Они срочно прочищают ливневки, чтобы вода ушла быстрее.

Природа не дает покоя на всех континентах. Так, жители Канады и США, а также часть Европы оказались во власти аномальной погоды. На страны обрушились торнадо, снегопады и наводнения.

Тема:
Погода 3772
20 мая
Синоптики предупредили о надвигающейся на Петербург грозе — видео
20 мая
На юго-востоке Бразилии началось наводнение из-за проливных дождей — видео
20 мая
Видео: регионы России изнывают от природных пожаров
19 мая
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
18 мая
Видео: Мощный торнадо уничтожил более 100 гектаров леса на Украине
16 мая
Ливень прошел, непогода осталась — в Москве прогнозируют усиление ветра и грозу
16 мая
Средиземноморские курорты завалило снегом — видео
15 мая
Гидрометцентр рассказал о погоде в России в конце мая
15 мая
Дождик, не лей! В Воронежской области из-за непогоды затопило целый город
15 мая
Градины размером с кулак: мощный град обрушился на Дагестан

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.54
0.05 71.97
0.01
Гороскоп на 22 мая: Весы, вас ждет «горячий» сюрприз

Последние новости

12:43
Один человек погиб и 10 россиян пострадали в ДТП с автобусом в Италии
12:31
Снова вместе? Актеры Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вдвоем
12:24
Видео: автобус с россиянами перевернулся в центре Италии
12:17
Автобус с туристами перевернулся в Италии — среди них могут быть россияне
12:11
Столичные полицейские накрыли подпольный цех с парфюмерией
11:47
Видео: разлив брома произошел в «Сколково»
11:44
Видео: Сенатора Арашукова лишили полномочий досрочно
11:34
Сильные проливные дожди затопили город Благовещенск в Амурской области
11:19
«Ты — кладезь!»: Виторган высмеял рассуждения Собчак о добре и зле
11:00
Назло стереотипам: три неожиданных профессии с зарплатой до 500 тысяч
10:54
Видео: Охотники за «яблоками» дерзко ограбили салон связи в Петербурге
10:48
Представлен первый MacBook Pro с восьмиядерным процессором — фото
10:34
Режим КТО снят: ликвидированные в ходе перестрелки бандиты планировали теракт
10:20
«Не здороваемся до сих пор»: Гагарина впервые назвала причину ссоры с Фадеевым
10:14
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta — видео
10:07
Козы большого города — рогатые спасают Нью-Йорк
10:00
Главный символ праздника выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» прибыл в Петербург
10:00
«Чтобы что?»: Бородина и Рита Дакота не сошлись во взглядах на развод
9:53
Российский эксперт назвал главные недостатки истребителя F-35
9:47
Видео: россияне дружно ринулись продавать смартфоны Huawei

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама