Турция поставляет оружие сирийским боевикам, с которыми ожесточенно борется официальный Дамаск в союзе с Москвой, сообщает Reuters. Анкара решилась на такой шаг, после того как на недавних встречах рабочей группы по Сирии ей не удалось убедить Россию прекратить наступление на повстанцев в провинции Идлиб. В качестве источника информации Reuters называет представителей повстанцев и влиятельных оппозиционеров Сирии.

Анкара дала понять, что готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, усилив контингенты на военных базах. Источники сообщают, что решение нарастить поставки оружия повстанцам пришло после неудачи на переговорах рабочей группы. Турция пыталась убедить Россию прекратить наступление на боевиков в Идлибе, но этого не получилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о целой серии атак со стороны боевиков в Идлибе по мирным жителям и российским военным. К примеру, 19 мая российские ВКС уничтожили атаковавшую авиабазу Хмеймим установку РСЗО.