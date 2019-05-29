Видео: Бельгия передала РФ россиянина, воевавшего в Сирии на стороне ИГ*

Воевавший в Сирии на стороне ИГ* россиянин экстрадирован в РФ из Бельгии по запросу Москвы.

Гражданин России Иммампаши Ахмадов находился в международном розыске и был задержан по ориентировкам российских спецслужб. Радикальный исламист покинул РФ 2014 году и выехал в Сирию транзитом через Турцию. В САР Ахмадов вступил в ряды международной террористической организации и воевал против правительственных сил.

Россиянин был задержан в Брюсселе в 2018 году и арестован. 28 мая 2019 года его доставили самолетом в Москву и взяли под стражу в рамках возбужденного уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поставках оружия боевикам, которые осуществляют из Турции.

* — запрещена в РФ.