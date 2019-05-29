Перестарались? В Пензенской школе в день ЕГЭ пропали двери с туалетных кабинок

Российские выпускники сегодня сдают первый обязательный единый госэкзамен. Это математика. Менее часа назад испытания закончили школьники Приморья. В эти минуты ЕГЭ стартовал в Западной Сибири и на Урале.

Всего математику сдают 650 тысяч выпускников. Писать школьники будут базовый вариант и профильный. Меры по контролю за ходом испытания беспрецедентные: все классы оборудованы камерами видеонаблюдения. За процессом следят более семи тысяч наблюдателей. А восемь регионов в экспериментальном режиме получат контрольно-измерительные материалы по защищенным каналам интернета.

Как только экзамен закончится, прямо в аудиториях пройдет сканирование работ. За этим процессом выпускники смогут наблюдать лично. Впрочем, некоторые меры безопасности оказались явно завышены.

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Так, в Пензенской области ученики одной из школ пожаловались на то, что в день экзаменов неожиданно пропали двери с кабинок туалетов. Выпускники предположили, что таким образом руководство школы решило исключить возможность списать результаты. Областное Министерство образования начало проверку, в самой же школе поспешили заявить, что двери в школьном туалете сняли из-за ремонта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основной этап сдачи ЕГЭ стартовал в России.