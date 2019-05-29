Перестарались? В Пензенской школе в день ЕГЭ пропали двери с туалетных кабинок

, 12:34 Эфирная новость 122

Российские выпускники сдают первый обязательный единый госэкзамен — математику.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
ЕГЭ 2019 53

Российские выпускники сегодня сдают первый обязательный единый госэкзамен. Это математика. Менее часа назад испытания закончили школьники Приморья. В эти минуты ЕГЭ стартовал в Западной Сибири и на Урале.

Всего математику сдают 650 тысяч выпускников. Писать школьники будут базовый вариант и профильный. Меры по контролю за ходом испытания беспрецедентные: все классы оборудованы камерами видеонаблюдения. За процессом следят более семи тысяч наблюдателей. А восемь регионов в экспериментальном режиме получат контрольно-измерительные материалы по защищенным каналам интернета.

Как только экзамен закончится, прямо в аудиториях пройдет сканирование работ. За этим процессом выпускники смогут наблюдать лично. Впрочем, некоторые меры безопасности оказались явно завышены.

Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Так, в Пензенской области ученики одной из школ пожаловались на то, что в день экзаменов неожиданно пропали двери с кабинок туалетов. Выпускники предположили, что таким образом руководство школы решило исключить возможность списать результаты. Областное Министерство образования начало проверку, в самой же школе поспешили заявить, что двери в школьном туалете сняли из-за ремонта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основной этап сдачи ЕГЭ стартовал в России.

Тема:
ЕГЭ 2019 53
29 мая
Царица наук: выпускники приступили к сдаче ЕГЭ по математике
27 мая
Российские школьники приступили к сдаче ЕГЭ
27 мая
Основной этап сдачи ЕГЭ стартует в России
25 мая
Для петербургских школьников прозвучал последний звонок — видео
20 мая
Какое нововведение ждет школьников на ЕГЭ в 2019 году?
26 февр
Видео: Родители выпускников попробуют сдать ЕГЭ
18 дек
Опубликовано расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2019 год
8 дек
Член КПРФ в Госдуме предлагает «высшую меру» для ЕГЭ
28 сент
Отличникам придется подтвердить свою золотую медаль на ЕГЭ
15 авг
ЕГЭ по информатике будут сдавать на компьютере

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
64.54
0.08 72.17
-0.02
Гороскоп на 29 мая: Водолеи, время менять свою жизнь

Последние новости

14:01
Форум «Здоровье нации — основа процветания России» открылся в Москве — видео
13:57
Видео: Фанаты гадают, на кого больше похожа юная дочь Татьяны Терешиной
13:43
Франция и Германия не могут договориться по кандидатуре приемника Юнкера
13:31
Новость о смерти Пеле снова оказалась фейком
13:20
Директор крупнейшего предприятия по добыче урана задержан за взятки
13:07
Константин Богомолов станет новым худруком Театра на Малой Бронной
12:57
Россия поддерживает идею засчитать стаж при расчете пенсий для всех стран ЕврАзЭс
12:48
«Лучше, чем у Ким…»: Настя Каменских похвасталась «горячим» фото в бикини
12:39
29 мая — День военного автомобилиста ВС РФ
12:34
Перестарались? В Пензенской школе в день ЕГЭ пропали двери с туалетных кабинок
12:23
Момент массовой аварии в Петербурге попал на видео
12:12
Назван лучший «Домашний» фарш на российских прилавках
11:52
Губернатор Приморья наградил героя, спасшего двоих детей из пожара
11:43
Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета
11:30
Пока не поймали: Рената Литвинова обнажила зону декольте — фото
11:10
Владимир Путин прибыл в Казахстан для участия в ЕврАзЭс
10:57
«Богиня рэпа»: Ники Минаж в ярком минибоди взбудоражила фанатов
10:41
Видео: Бельгия передала РФ россиянина, воевавшего в Сирии на стороне ИГ*
10:29
Лондонский «Арсенал» поздравил Аршавина с 38-летием
10:15
«Безумно вкусно»: Ирина Пегова отобедала в парижском ресторане — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019»

Пятый канал выиграл конкурс на организацию праздника «Алые паруса-2019», который состоится в ночь с 23 на 24 июня. Об этом объявил Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама