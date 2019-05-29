«Умница из провинции»: Егор Крид рассказал, какой должна быть идеальная жена

Певец Егор Крид имеет бешеную популярность — его песни занимают верхние строчки хит-парадов, а гонорары за выступление никак нельзя назвать скромными. Однако рэпер по-прежнему несчастен. Причина этого в том, что Крид до сих пор не нашел свою вторую половину.

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Как рассказал музыкальный исполнитель во время записи YouTube-шоу «вДудь», популярность ощутимо мешает ему в поисках возлюбленной. Артист не уверен, интересуется ли им девушка как личностью или видит только популярного и богатого мужчину.

«Либо это будет кто-то иностранный, либо мне придется найти девушку, которой от меня ничего не надо», — рассуждает певец.

При этом идеальную женщину для себя Крид описывает как «добродушную и светлую». Егор признался: он часто думает о том, чтобы поискать себе жену среди простых девушек, живущих в регионах страны, рассказывает Teleprogramma.pro.

«Девочка какая-то из региона, из глубинки, я всегда думаю об этом. Просто умница из провинции. Я иногда еду в лифте с какой-нибудь девушкой в косынке, и говорю: „Блин, идеальная жена!“», — поделился своими мыслями артист.

Музыкант даже привел пример идеальной супруги: он искренне восхищается супругой рэпера L’One Анной и надеется, что однажды тоже найдет женщину, с которой сможет построить такие же крепкие отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Егора Крида раскритиковали за отмену концерта из-за дождя.