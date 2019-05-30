В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ по старым срокам

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Законопроект должен уравнять в правах всех, кто заключил договоры с НПФ до пенсионной реформы и после.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям» о подготовке законопроекта, согласно которому граждане, подписавшие договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) до пенсионной реформы и после, будут уравнены в правах.

В случае принятия документа, россияне с 2019 года смогут получать выплаты по достижении 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

По словам парламентария, Центробанк выразил поддержку данной инициативе. Документ будет внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента до конца мая.

«Законопроект будет внесен в Госдуму до конца мая. А принять его могут до конца весенней сессии — 28 июля», — отметил Анатолий Аксаков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия поддерживает идею засчитать стаж при расчете пенсий для всех стран ЕврАзЭс.

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