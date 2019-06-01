Два человека пропали без вести после взрыва на заводе в Дзержинске

На предприятии под Нижним Новгородом в субботу, 1 июня, прогремели два взрыва. По предварительной информации, инцидент произошел в цехе по производству взрывчатки в НИИ «Кристалл» в Дзержинске.

По данным РЕН, в результате происшествия пострадали 22 человека. Еще двое пропали без вести. Девять человек были госпитализированы.

5-tv.ru публикует список пострадавших.

Герасимова Е., 29 лет; Палашова Е., 44 года; Скворцов И., 35 лет; Барабанова Е.; Лукьянова Е., 43 года; Конюхова Е., 35 лет; Власова Е., 40 лет; Завирущева Н., 44 года; Хромов Р., 24 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарные службы ликвидируют возгорание на предприятии под Нижним Новгородом, где в субботу, 1 июня, прогремели два взрыва. Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности.