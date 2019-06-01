Два человека пропали без вести после взрыва на заводе в Дзержинске

На предприятии под Нижним Новгородом в субботу, 1 июня, прогремели два взрыва. По предварительной информации, инцидент произошел в цехе по производству взрывчатки в НИИ «Кристалл» в Дзержинске.
По данным РЕН, в результате происшествия пострадали 22 человека. Еще двое пропали без вести. Девять человек были госпитализированы.
5-tv.ru публикует список пострадавших.
- Герасимова Е., 29 лет;
- Палашова Е., 44 года;
- Скворцов И., 35 лет;
- Барабанова Е.;
- Лукьянова Е., 43 года;
- Конюхова Е., 35 лет;
- Власова Е., 40 лет;
- Завирущева Н., 44 года;
- Хромов Р., 24 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарные службы ликвидируют возгорание на предприятии под Нижним Новгородом, где в субботу, 1 июня, прогремели два взрыва. Пожару присвоен повышенный третий ранг сложности.