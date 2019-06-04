Несмотря на бойкот, главы крупнейших американских компаний приедут на ПМЭФ

Руководители крупнейших американских компаний, несмотря на бойкот Вашингтона, приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил во вторник, 4 июня, глава торговой палаты США Алексис Родзянко.

Как пишет 78.ru, в круглом столе «Бизнес-диалог Россия — США» примут участие топ-менеджены и главы таких компаний как Boeing, Coca-Cola, Baring Vostok, Weatherford, Air Products и другие. Однако официальные лица из правительства США, как и посол Штатов в России Джон Хантсман на ПМЭФ не приедут. Решение бойкотировать мероприятие в Вашингтоне связали с арестом в России американского предпринимателя Майкла Калви.

Экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны каждый год пытаются испортить климат на ПМЭФ, однако им это не удается.