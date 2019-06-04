Несмотря на бойкот, главы крупнейших американских компаний приедут на ПМЭФ

, 15:04 37

Ранее стало известно, что США решили не отправлять на Петербургский экономический форум официальную делегацию.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

Руководители крупнейших американских компаний, несмотря на бойкот Вашингтона, приедут на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил во вторник, 4 июня, глава торговой палаты США Алексис Родзянко.

Как пишет 78.ru, в круглом столе «Бизнес-диалог Россия — США» примут участие топ-менеджены и главы таких компаний как Boeing, Coca-Cola, Baring Vostok, Weatherford, Air Products и другие. Однако официальные лица из правительства США, как и посол Штатов в России Джон Хантсман на ПМЭФ не приедут. Решение бойкотировать мероприятие в Вашингтоне связали с арестом в России американского предпринимателя Майкла Калви.

Экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 6 по 8 июня.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны каждый год пытаются испортить климат на ПМЭФ, однако им это не удается.

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.16
-0.39 73.42
0.20
Гороскоп на 4 июня: Зажигайте на танцполе, Скорпионы!

Последние новости

15:42
Видео: В Азовском море ищут матроса российского буксира, который выпал за борт
15:34
«Правильный выбор сделал»: Фанаты оценили фигуру жены Тарасова в бикини
15:28
Видео: Пассажирам, прибывающих в «Шереметьево», рекомендовали отказаться от багажа
15:19
Видео: Вооруженный мужчина расстрелял постояльцев отеля в Австралии
15:04
Несмотря на бойкот, главы крупнейших американских компаний приедут на ПМЭФ
14:54
«Адски страшно!»: Пассажиры об экстренной посадке самолета во «Внуково» — видео
14:47
Фанаты и знаменитости встали на защиту Евгения BadComedian Баженова
14:39
Видео: В Подмосковье застрелили директора торгового центра
14:39
Красавица-модель, встречавшаяся с Кридом, показала на видео подтянутые после родов формы
14:31
Момент ДТП: Женщина погибла, спасая ребенка из-под колес машины в Самаре
14:22
Дэвид Линч получит заслуженный «Оскар»
14:13
Пожар в московской квартире, где погибли дети, мог начаться после взрыва
13:58
Почему Анджелина Джоли была уверена, что умрет в 40 лет? Откровения звезды
13:49
СК РФ опубликовал видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
13:40
Бузова спустила собак на неверного возлюбленного и отменила моду на разводы
13:29
«Непростая дата»: Влад Соколовский никак не может забыть о свадьбе с Дакотой
13:21
«Прогресс МС-10» отстыковался от МКС и скоро упадет на Землю
13:13
Эксклюзивное интервью: BadComedian объяснил ситуацию с закрытием своего канала на YouTube
12:55
Во время пожара в квартире на юго-западе Москвы погибли четыре человека
12:43
В Петербурге едва не сгорел бизнес-центр «Ренессанс»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама