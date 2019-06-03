Дмитрий Песков рассказал о попытках шантажировать ПМЭФ

Сообщения зарубежных СМИ о бойкоте Петербургского международного экономического форума не стоит воспринимать серьезно, «чаще всего их нельзя назвать настоящими новостями», — заявил в интервью RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, некоторые страны каждый год пытаются «шантажировать» ПМЭФ, пытаясь представить климат на нем в «совсем ином свете», однако им это не удается.

«У нас — у тех, кто отвечает за организацию форума, — задача состоит в том, чтобы заверить наших коллег, что климат здесь благоприятен, комфортен — в том, что касается инвестиций и экономического сотрудничества. И мы с этим справляемся», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в этом году в ПМЭФ вновь собираются участвовать, в том числе и американские предприниматели, и они уже получили аккредитации. А в попытках испортить климат на форуме пресс-секретарь Владимира Путина видит признаки нечестной конкуренции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин собирается принять участие в пленарном заседании Петербургского Международного экономического форума, который пройдет в Северной столице с 6 по 8 июня.