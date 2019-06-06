Видео: ПМЭФ встречает гостей в Санкт-Петербурге

, 7:20 Эфирная новость 57

Форум станет площадкой для делового общения и демонстрации высоких технологий.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков, Пятый канал

Уже 6 июня лидеры России и Китая продолжат диалог в Петербурге на полях экономического форума. Это одна из ведущих международных платформ для обмена идеями в экономике и политике. О высоком статусе мероприятия говорит число гостей — их около 17 тысяч, это делегации из 140 стран мира.

Включается в работу и панорамная студия «Известий». Все самые важные моменты форума наши телезрители и читатели точно не пропустят. Выставочные павильоны поражают воображение — здесь представлены самые последние «умные» разработки, новинки автоконцернов, технологии будущего — все масштабно, дорого и красиво.

Дорогие часы, костюмы, автомобили премиум-класса: Петербургский экономический форум как всегда встречает гостей по одежке. Надо быть в тренде. Но все это отходит на второй план, перед подписанными соглашениями и деловой программой форума. Здесь назвать нулевой день нулевым язык не поворачивается. Пока одни только приезжают в Петербург, другие уже жмут руки, и ставят подписи. Главный признак «нулевого дня» — к стендам пока еще можно пробиться — не так многолюдно. Но это лишь видимость. В переговорных комнатах уже идут встречи, и заключаются сделки.

«Соглашение предусматривает. Совместное развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства», — рассказывает ведущий.

Форум, словно многонациональный город в городе. Гостей ожидают около 17 тысяч, делегации из 140 стран. К приезду самой крупной в этом году готовились по-особенному.

«В этом году мы использовали цифровые информационные стеллы, которые позволяют на трех языках получить самую актуальную информацию о программе форума. Русский, английский и Китайский, с учетом того, что мы полагаем, что одна из самых многочисленных делегаций будет из Китая. Китай — страна-гость ПМЭФ-2019», — рассказывает директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Улица словно автосалон. Вездеходы, гоночные болиды. Но это только фон. Все внимание приковано к золотому седану проекта «Кортеж». Фото с роскошной новинкой отечественного автопрома — обязательная часть программы. Павильоны — у кого на что фантазии хватило: одни в буквальном смысле цветут, другие бурлят и кипят. Третьи — блестят телеэкранами.

И все эти дни здесь будет работать наш павильон, наша панорамная студия «Известий» с несколькими локациями и всем необходимым оборудованием, чтобы вы нашими глазами, через наши камеры и аппаратные увидели все самые важные моменты Петербургского экономического форума.

У стендов обмен контактами. Системы «Умный дом», камеры наблюдения за дорожным движением, видеодомофоны с системой распознавания лиц в первый же день заинтересовали сразу несколько городов.

«Здесь у нас будет подписано несколько соглашений с администрациями нескольких городов и предприятий. Плюс мы конечно ищем потенциальных новых клиентов и партнеров для своих новых решений», — делится планами менеджер по маркетингу компании-учстника форума Ольга Зыкина.

Глядишь и завтра соглашение, а через полгода и в вашем подъезде появится подобные гаджеты. У соседнего стенда в буквальном смысле как в песне — «вкалывают роботы, а не человек». Манипулятор и предметы по полочкам разложит, и газету подаст, и кофе сварит.

И после чашечки ароматного кофе представители европейской компании рассказывают о своем первом приезде на форум. Пока в Старом Свете в очередной раз обсуждают антироссийские санкции, производители думают, как бы заинтересовать наш рынок своими разработками.

«Возможности форума — прежде всего в налаживании контактов. Именно ради этого мы приехали сюда и подтверждаем наши намерения здесь. Улучшить отношения между Россией и европейскими странами, в данном случае Австрией и Германией», — рассказывает директор по интернациональному развитию компании-участника форума Фердинанд Тойбер.

Масштабно, дорого, красиво. И если в свой нулевой день экономический форум только показал свою яркую обертку — уже сегодня он в очередной, уже 13 по счету раз, докажет, что остается одной из ведущих в мире площадок для экономического диалога.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 260 самолетов прилетят в Петербург на ПМЭФ.

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