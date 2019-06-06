Глава Минфина заявил о необходимости дополнительной защиты прав бизнеса

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На ПМЭФ-2019 Антон Силуанов отметил, что правительству РФ «нужно поработать» над этим вопросом.

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Тема:
ПМЭФ-2019 13

Российскому правительству необходимо провести работу касательно защиты прав предпринимателей. Такое мнение озвучил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Свое заявление он сделал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) в четверг, 6 июня.

«Сейчас правительству нужно как раз поработать в направлении прав предпринимателей. В этом направлении у нас есть задел, и оно даст нам дополнительную уверенность», — уверен Силуанов.

Глава Минфина РФ также отметил, что у руководства страны имеются необходимые инструменты для реализации этой задачи, однако они требуют доработки. Кроме того, уверен министр, изменить нужно и систему работы налоговой и таможенной служб как органов, контролирующих предпринимательство.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Антон Силуанов также сообщал о планах уравнять ставки НДФЛ для иностранцев и россиян.

Тема:
ПМЭФ-2019 13
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