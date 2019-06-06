ПМЭФ-2019 привлечет в Санкт-Петербург 120 миллиардов рублей

В рамках проведения ПМЭФ-2019, город планирует заключить 26 соглашений на сумму 120 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава Петербурга Александр Беглов.

«Планируем подписать 26 соглашений, это порядка 120 миллиардов рублей», — заявил он.

Александр Беглов также сообщил, что основными объектами сотрудничества станут такие компании, как РЖД, «Газпромнефть», банк ВТБ и другие.

«У нас есть стратегические партнеры, прежде всего это „Газпром“, РЖД, мы подпишем соглашения. Буквально через несколько минут будет подписание соглашения с РЖД. Речь идет об инвестициях в 88 миллиардов рублей до 2024 года, развитие железнодорожного узла, скоростных дорог, безусловно, строительство путепроводов… Также соглашения с „Роснефтью“, ВТБ и рядом других», — отметил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что 6 июня в Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).