В международном аэропорту «Пулково» ожидают 260 рейсов деловой авиации. Делегаты продолжают прибывать. Днем 6 июня в Северную столицу прилетели президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. В числе высоких гостей — глава правительства Армении Никол Пашинян. Председатель КНР тоже в Петербурге. Китайский лидер прилетел из Москвы, он с трехдневным визитом в России. Си Цзиньпин — главный гость экономического форума, завтра примет участие в пленарном заседании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина 5 июня — лидеры обсудили политику, экономику и даже посетили зоопарк.