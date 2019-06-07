Петербург, как стало известно на форуме, намерен реализовать как минимум 20 инвестиционных проектов на сумму 180 миллиардов рублей. Крупнейшие из них уже поддержаны на федеральном уровне.

Транспортное сообщение Северной столицы должно кардинально улучшиться. Подписаны два соглашения с РЖД. Компания в течение пяти лет, до 2024 года обязуется вложить 88 миллиардов рублей в строительство новых веток, в том числе скоростных и автомобильных путепроводов над ними.

При поддержке Минобороны и Минэкономразвития преобразится Кронштадт. На базе Петровского дока откроется Балтийский центр морской истории и подводной археологии. На «Острове фортов» также появятся: океанариум, дайвинг-центр, гостиницы, марины для яхт и катеров, научные и образовательные площадки.

Кроме того, Петербург заключил соглашение с Калининградской областью, где сейчас возводят международный морской терминал. Он будет принимать до 400 судов, годовой пассажиропоток превысит 300 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ПМЭФ собрал в Санкт-Петербурге мировых лидеров.