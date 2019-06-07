В нескольких районах Хабаровского края введен режим ЧС

Хабаровский край уходит под воду. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в нескольких районах. Из-за паводка подтопленными оказались несколько населенных пунктов. Парализовано движение на региональных трассах. В случае ухудшения ситуации МЧС готовится к эвакуации населения.

Во власти непогоды оказался и Крым. Всего за несколько часов там выпала четверть месячной нормы осадков. В Севастополе настоящий потоп — несколько улиц превратились в полноводные реки. Ливень сопровождался штормовым ветром и градом. Повалены деревья и рекламные щиты. К счастью, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где не стоит отдыхать летом 2019 года.