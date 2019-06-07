Борис Титов рассказал о разработке технологии для защиты бизнеса в России

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов выделил главные тезисы из речи президента на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума о защите интересов бизнеса от необоснованного давления со стороны правоохранителей.

«Были очень правильные слова сказаны о том, что мы должны жить в правовом поле, что никакие незаконные действия государства по отношению к бизнесу не могут быть оправданны. Поэтому вот это главное. У нас должны восторжествовать принципы правового государства. Это, наверное, самое главное, что я услышал», — отметил он.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Титов также рассказал о новой технологии для защиты предпринимательства в России — так называемый «цифровой омбудсмен». Через эту платформу бизнесмены смогут сообщать обо всех противоправных действиях со стороны правоохранительной системы.

«Я должен сказать, что мы уже имеем одну платформу с прокуратурой по проверкам контрольно-надзорной деятельности. Она работает, она показала свою эффективность, хотя есть еще куда ее дорабатывать <…> Нам надо понять, как сделать эту систему действительно передовой, чтобы вся информация туда заносилась обо всех нарушениях, которые есть», — отметил Титов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о призыве Владимира Путина привлекать частные инвестиции в нацпроекты.