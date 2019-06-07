Путин призвал привлекать в нацпроекты частные инвестиции

Президент России Владимир Путин призвал власти регионов и своих полпредов по федеральным округам привлекать к реализации национальных проектов частных инвесторов через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и другие современные механизмы.

Об этом российский лидер заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные и эффективно работающие механизмы», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства пообещал налоговую и финансовую поддержку государства компаниям, вкладывающимся в сферу высоких технологий. Указ о запуске стратегии в области искусственного интеллекта будет подписан в ближайшее время, заявил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин назвал противников реализации проекта «Северный поток — 2».