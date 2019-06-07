Бузова в прозрачном платье похвасталась просмотрами клипа

Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками успехом своей новой песни «Водица». Певица опубликовала в своем Instagram статистику просмотров клипа, сопроводив пост кадром из него, на котором певица лежит на кровати в томной позе в прозрачном платье, не скрывающем белье.

«Спасибо всем за просмотры, спасибо, что качаете, слушаете, и добавляете в свои плейлисты. Летим дальше #тиритири», — написала Бузова.

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Instagram @buzova86

Однако подписчики усомнились в достоверности представленных артисткой данных.

«Где это в iTunes номер один? Я вчера целый день проверяла и сегодня. Она врет? Это же легко зайти и проверить»

«А как же огромное количество дизлайков?»

«Кто-то этот отстой еще и слушает?»

«Украина? Ты что с ума сошла? Тебя тут никто не слушает, тебя даже в списках нет!» — недоумевают комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что слушатели обвинили Ольгу Бузову в плагиате, с первого взгляда распознав сходство видео с клипом Дженнифер Лопес.