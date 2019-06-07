Первый вице-спикер Госдумы рассказал о либерализации отношений бизнеса и власти

Первый вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков пообщался с МИЦ «Известия» после выступления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2019. Часто подобные выступления главы государства называют своеобразной постановкой задачи.

Жуков отметил, что в речи Путина не шла речь напрямую о конкретных законах, которые предполагается принять, однако все высказанное в Послании федеральному собранию остается по-прежнему актуальным. Особенно первый вице-спикер Думы отметил приоритет национальных проектов, в частности — цифровой экономики.

Отдельно президент в своей речи касался вопросов либерализации взаимодействия бизнеса и власти. Жуков уточнил, что центральным в этом деле является вопрос правоприменения, а не законотворчества.

«Все-таки нужно постараться решить ее (задачу либерализации отношений бизнеса и власти — прим. ред.) именно четким исполнением закона. Мне кажется, что мы уж и так принимаем больше законов, чем в любой другой стране мира. Я даже не знаю, в какой стране принимается по 400 законов за год? Таких прецедентов в мире нет», — уточнил Жуков, добавив, что обилие законов и поправок обусловлено необходимостью корректировок.

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Затем Александр Жуков рассказал о планах в спортивной сфере, особо корреспондентов интересовала грядущая олимпиада в Токио. Первый вице-премьер пояснил, что уже давно Олимпийский комитет России не составляет медальных планов на олимпиаду и сейчас применяется другой подход: определяется круг потенциальных медалистов и высчитывается.

«Сколько из этих спортсменов в итоге получит медаль? Если хорошо налажена подготовка, к конкретному соревнованию, к Олимпиаде, это может доходить до 60%…Практика показывает, что спортсмен может в разной форме находиться перед соревнованиями и понятно, что не каждый из потенциальных завоюет медаль. Если где-то 50%, это очень хороший показатель», — уточняет Александр Жуков.

Также первый вице-премьер Госдумы предположил, что Россия, благодаря своему статусу одной из главных спортивных держав может претендовать на расширение представительства в МОК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Борис Титов рассказал о разработке технологии для защиты бизнеса в России.