Российский центр по примирению сторон продолжает поставлять гумпомощь в Сирию

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Несмотря на огромную по своим объемам проделанную работу, тысячам семей все еще нужна помощь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4251

Российский центр по примирению враждующих сторон не прекращает отправлять гуманитарные конвои в наиболее пострадавшие от войны районы Сирии. Тысячи семей все еще нуждаются в нашей помощи.

Район Хальвания — один из наиболее пострадавших во всем Алеппо. Разрушенные дома, уничтоженная инфраструктура — только сейчас местные власти начинают все восстанавливать. А жители уже возвращаются в свои дома. И сейчас им предстоит заново вставать на ноги.

«Боевые действия, к счастью, закончились. Но террористы уничтожили слишком много всего! К счастью, нам удается быстро ремонтировать и дома, и объекты инфраструктуры. С каждым месяцем все больше людей на улицах района. Мы ждем всех, кому пришлось бежать от войны», — рассказывает Расул Салхад, глава района Хальвания

В очереди за продуктовыми наборами, в основном, женщины. Многие приходят с детьми. В знакомом для многих жителей страны белом пакете есть все для того, чтобы какое-то время не думать о том, как прокормить семью.

«Спасибо большое за продукты! Мы благодарим армию России и всех наших друзей из этой страны за помощь! -Спасибо, спасибо! Теперь скорее домой — готовить обед для семьи», — делятся благодарностью местные жительницы Айяд Джамели и Мукиба Бахир

Продуктов привезли так много, что при разгрузке на помощь нашим военным пришли местные мальчишки. Работа сразу пошла быстрее.

«Очень важна гуманитарная акция из-за того, что очень бедный район, получается, после военных действий, и мы проводим акцию — в большом наборе гуманитарная акция», — рассказывает представитель Центра по примирению сторон Максим Штанько.

Рис, мука, сахар, тушенка и чай. -Все, что необходимо? -Все, что необходимо! И, получается, хлебный набор.

Несмотря на то, что Хальвания была почти полностью разрушена войной, беженцы стремятся вернуться сюда как можно скорее. Все-таки здесь дом. Власти помогают им найти работу и обеспечивают стройматериалами, так необходимыми для ремонта жилья. Но главные слова благодарности всегда звучат в адрес наших военнослужащих.

«Спасибо большое России за помощь во всем! Мы всегда будем благодарны! Бойцы сирийской армии — тоже герои. Но все понимают, что без поддержки наших российских друзей ничего бы не было», — говорит представитель администрации района Хальвания Абдурахим Абулькарам.

Две с половиной тонны продуктов разлетаются за считанные минуты. Самые нуждающиеся семьи обеспечены самым необходимым на несколько дней. Ив ЦПВС не исключают, что вернутся сюда с новым грузом, который так ждут те, кто вынужден начинать жить сначала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийская армия отбила атаку боевиков в районе Хама.

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