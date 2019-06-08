Стали известны подробности фильма о певице Юлии Началовой

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О сюжете кинокартины рассказал ее продюсер Андрей Загорский.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Юлия Началова 138

Продюсер фильма о жизни Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта, раскрыл детали сюжета кинокартины. Андрей Загорский признался, что никогда не был поклонником артистки, однако считает, что девушка, сумевшая «выйти с самых низов» и прославиться на всю Россию, заслуживает того, чтобы стать главной героиней киноленты, пишет «Экономика сегодня».

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По словам продюсера, фильм расскажет историю талантливой девочки из провинции, которая попала на музыкальный конкурс и сумела построить успешную карьеру. В основу сценария лягут биографические факты, которые были получены в ходе беседы со знакомыми и родственниками знаменитости.

Главные роли в кинокартине исполнят как известные актеры, так и начинающие. В фильме будет подробно описан процесс взросления певицы, поэтому она предстанет в трех возрастах: в районе 9-10 лет, в подростковом возрасте и уже взрослая. По словам Загорского, сценаристы постараются показать зрителям другую сторону жизни Началовой — ее «закулисье» со всеми трудными и радостными моментами.

Общий бюджет грядущей кинокартины составит примерно 60 миллионов рублей.

Ранее Андрей Загорский рассказал, кто снимется в фильме о Юлии Началовой, и как он собирается обойти возможные запреты родственников.

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