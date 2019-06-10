В Белоруссии говорили о нерушимом братстве народов. В республике с размахом отметили День России, даже раньше официальной даты. Основные торжества прошли в столице. На восьмичасовой праздничный концерт собрались более 14 тысяч жителей.

Гороскоп на 10 июня: Стрельцы, игнорируйте сплетни!

Прекрасная погода, старый город с его пешеходными улочками, пропитанными веками совместной истории, песни, танцы. Атмосфера праздника и возможность узнать друг о друге что-то новое.

Из Минска репортаж Георгия Гривенного.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей России ждет короткая рабочая неделя с 10-го по 16 июня. Благодаря праздничному дню у россиян появится дополнительный выходной в среду, 12 июня.