На вратаря сборной РФ Лунева составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили

На вратаря сборной РФ Андрея Лунева составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили домой. Об этом 5-tv.ru сообщили в Управлении по транспорту МВД РФ по ЦФО Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Лунев устроил скандал в московском аэропорту «Внуково» днем 12 июня. Сообщается, что футболист был в нетрезвом состоянии. При освидетельствовании у него в крови обнаружили 0,77 промилле алкоголя.

Мужчина повздорил с сотрудником авиакомпании «России» перед вылетом в Санкт-Петербург. На место вызвали полицейских, вратарь «Зенита» сопротивления не оказывал.

«12 июня текущего года в ЛО МВД России в аэропорту Внуково поступило заявление от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления МВД по Центральному федеральному округу.

Андрей Лунев является вратарем футбольного клуба «Зенит» и входит в состав сборной России.