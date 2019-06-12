В «Зените» пока не комментируют «пьяный» инцидент с Луневым во «Внуково»

В пресс-службе петербургского футбольного клуба «Зенит» пока не комментируют инцидент с вратарем Андреем Луневым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что футболист сборной России и член команды «сине-бело-голубых» в нетрезвом состоянии устроил скандал у стойки регистрации в аэропорту «Внуково». Перепалка произошла перед вылетом в Санкт-Петербург утром 12 июня. В Управлении по транспорту МВД РФ по ЦФО Москвы сообщили, что в отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили домой.

Правда, где сейчас находится спортсмен неизвестно. В клубе пока не смогли дать никаких объяснений.

Известно, что футболист был нетрезв в момент задержания.