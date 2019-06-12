Инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым, который ранее в среду, 12 июня, вылетал из столичного аэропорта «Внуково» в Петербург, исчерпан. Как сообщила пресс-служба футбольного клуба «Зенит», спортсмен заплатил в воздушной гавани штраф в размере одной тысячи рублей.
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27-летний Лунев перед вылетом в Северную столицу вступил в перепалку с сотрудником авиакомпании и устроил скандал у стойки регистрации. Как в последствии показало медицинское освидетельствование, в крови футболиста было выявлено 0,77 промилле алкоголя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вратаря сборной РФ Лунева составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.