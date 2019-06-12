Инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым, который ранее в среду, 12 июня, вылетал из столичного аэропорта «Внуково» в Петербург, исчерпан. Как сообщила пресс-служба футбольного клуба «Зенит», спортсмен заплатил в воздушной гавани штраф в размере одной тысячи рублей.

« Из-за не согласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который видимо решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом» , — пояснили в ФК.

27-летний Лунев перед вылетом в Северную столицу вступил в перепалку с сотрудником авиакомпании и устроил скандал у стойки регистрации. Как в последствии показало медицинское освидетельствование, в крови футболиста было выявлено 0,77 промилле алкоголя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на вратаря сборной РФ Лунева составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.