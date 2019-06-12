«Опаздывал на рейс»: в «Зените» раскрыли причины поведения Лунева во «Внуково»

В футбольном клубе «Зенит» прокомментировали причины инцидента в московском аэропорту «Внуково» с вратарем команды Андреем Луневым. Как отметил пресс-атташе ФК Антон Макаренко, «из-за несогласованности сотрудников авиакомпании» спортсмен опаздывал на рейс до Санкт-Петербурга и переживал по этому поводу. В результате он не смог сдержать эмоции и вступил перепалку с работником аэропорта.

На данный момент конфликт исчерпан. Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте и улетел в Петербург другим рейсом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вратарь сборной России перед вылетом в Северную столицу устроил скандал у стойки регистрации в аэропорту «Внуково». Как впоследствии показало медицинское освидетельствование, в крови футболиста было выявлено 0,77 промилле алкоголя. Спортсмен был препровожден в отделение полиции аэропорта и после составления протокола о мелком хулиганстве был отпущен.