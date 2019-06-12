В аиакомпании, у стойки которой произошел инцидент с Луневым, подтвердили его задержание

В авиакомпании подтвердили факт задержания 12 июня вратаря футбольной сборной России и ФК «Зенит» Андрея Лунева. Как сообщалось ранее, утром спортсмен вступил в перепалку с сотрудником и устроил скандал у стойки регистрации в московском аэропорту «Внуково».

27-летний голкипер собирался лететь в Санкт-Петербург. При этом Лунев был нетрезв, что подтвердило медицинское освидетельствование — в его крови было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.

Как сообщал 5-tv.ru, в столичном МВД сообщили, что Андрей Лунев был препровожден в отделении полиции аэропорта и после составления протокола о мелком хулиганстве был отпущен.